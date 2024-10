Deutsche Waffen nach Israel: "Jeder Einzelfall wird geprüft"

Seit gut einer Woche setzt die Union die Bundesregierung unter Druck. Der Vorwurf: Bundesaußenminister Annalena Baerbock (Grüne) und Vize-Kanzler Robert Habeck blockierten die Lieferung von Waffen an Israel . In der Befragung im Bundestag am Mittwoch hakte die Union immer wieder nach: Warum wurden in den vergangenen Monaten keine Ersatzteile für Panzer oder Munition nach Israel geliefert? Wie ernst nehme es die Ampel mit der Staatsräson Israels wirklich?