Beirut: Mehr als 20 Tote bei israelischen Angriffen

Vom israelischen Militär gab es zunächst keine Stellungnahme. In den vergangenen Wochen hatte Israel häufig die Hochburgen der Hisbollah in den südlichen Vororten von Beirut angegriffen, aber nur selten das Zentrum der libanesischen Hauptstadt. Mehrfach feuerte Israel dabei gezielt auf Häuser, in denen sich ranghohe Kommandeure der Hisbollah aufhielten.