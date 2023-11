Weggesperrt in Belarus: Die fast vergessene Opposition

Der Verbleib der in Belarus zu elf Jahren Haft verurteilten Oppositionellen Maria Kolesnikowa ist seit Monaten ungewiss. (Archivbild)

Im August 2020 schaute die Weltöffentlichkeit gebannt nach Belarus , wo aus Protest gegen die mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahlen vom 9. August und den seit 1994 autoritär regierenden Alexander Lukaschenko über Wochen Hunderttausende auf die Straße gingen. Es waren die bisher größten Massenproteste in der Geschichte des Landes. Zu den Gesichtern der Proteste wurden drei Frauen.

Eingesperrt oder im Exil: Tichanowskaja, Zepkalo und Kolesnikowa

Veronika Zepkalo, Ehefrau des zu der Wahl nicht zugelassenen und zuerst nach Moskau geflüchteten Walerij Zepkalo, die ihren Ehemann während des Wahlkampfs vertrat und Tichanowskaja unterstützte. Auf Druck der Behörden verließ sie Belarus am Vorabend der Wahl. Nach Zwischenstationen in Russland und der Ukraine lebt sie heute mit ihrer Familie in Lettland.