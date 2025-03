Anspruch auf Rente, geregelte Arbeitszeiten und Mutterschutz - was für viele als selbstverständlich gilt, trifft seit Dezember letzten Jahres auch auf Sexarbeitende in Belgien zu. Dank eines neuen Gesetzes, welches im Mai 2024 ohne Gegenstimmen vom Parlament verabschiedet wurde und im Dezember 2024 in Kraft trat, können Menschen, die Sexarbeit verrichten, in Belgien einen Arbeitsvertrag unterschreiben.