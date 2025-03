Ukraine-Krieg: Warum Kiew im russischen Belgorod vorstößt

Die Ukraine hat nach kleineren Attacken in vergangenen Jahren erneut einen Überraschungsangriff in der russischen Region Belgorod gestartet. (Archivbild)

Ukraine: Gute Aufklärung als Grundlage für Belgorod-Angriff

Der Angriff war gut vorbereitet und beruhte offenbar auf sehr konkreten, verwertbaren Erkenntnissen der Aufklärung: Am 24. März gelang es der ukrainischen Artillerie, mit einem einzigen Schlag vier russische Kampfhubschrauber zu zerstören, die in der Nähe des Grenzgebiets gelandet waren, zwei Kamov Ka-52-Angriffshubschrauber und auch zwei Mi-8 Mehrzweckhubschrauber.

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Keine größere Ausweitung erwartbar

Stattdessen geht es wahrscheinlich darum, die in der Region Kursk kämpfenden russischen Truppen abzulenken und zu spalten, um so den Druck auf die ukrainischen Truppen zu verringern, die noch einige Dörfer in Kursk halten.

Möglicher Tod eines hochrangigen russischen Generals

Eine Waffenruhe in der Ukraine könne nachteilig für die Nato sein, so Militärökonom Marcus Keupp. Denn die wäre dann mit der vollen Kraft der Kriegsmaschinerie Putins konfrontiert.

Wenn dies zutrifft, könnte sein Tod am 18. März eingetreten sein, als die Ukraine Berichten zufolge einen Gefechtsstand in der Region Belgorod in der Nähe von Demidowka zerstörte - oder beim Beschuss der russischen Hubschrauber am 24. März.