Belgorod: Selenskyj bestätigt ukrainischen Vorstoß

Der ukrainische Staatschef meldet zum ersten Mal Kämpfe in Belgorod.

Die ukrainischen Streitkräfte halten laut Präsident Wolodymyr Selenskyj neben den Teilen der russischen Region Kursk nun auch Stellungen im benachbarten Gebiet Belgorod. Der Staatschef sagte in seiner abendlichen, in Kiew verbreiteten Videobotschaft:

Wir führen aktive Operationen in den Grenzregionen auf dem Gebiet des Feindes aus.

Es war die erste offizielle Bestätigung dazu von ihm. "Der Krieg muss dorthin zurückkehren, woher er gekommen ist", erklärte er. Es sei absolut wichtig, russische Ausrüstung und die Logistik der Besatzer zu zerstören. Zudem kündigte er neue Schläge im russischen Hinterland mit reichweitenstarken Drohnen an.

Von russischer Seite gibt es bisher keine Bestätigung dafür, dass ukrainische Truppen in Belgorod eingedrungen sind. Allerdings hat die Gebietsverwaltung in Belgorod dort teils die Kontrolle verloren, seit grenznahe Teile von ukrainischer Seite beschossen werden. Zudem waren dort in der Vergangenheit auf ukrainischer Seite kämpfende Russen eingedrungen.