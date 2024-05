Das ist Russlands neuer Verteidigungsminister Beloussow

Der 65-Jährige hat seine Expertise bislang im Bereich Ökonomie unter Beweis gestellt: Beloussow bekleidete in der Vergangenheit führende Positionen in der dem Büro des Ministerpräsidenten unterstellten Finanz- und Wirtschaftsabteilung sowie im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung. Im Jahr 2013 wurde er zum Berater von Präsident Wladimir Putin ernannt. Seit Januar 2020 ist er Vize-Regierungschef.

Beloussow soll wohl Rüstungsindustrie stärken

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Bezug auf den Angriffskrieg in der Ukraine , die Kabinettsumbildung werde keine Auswirkungen auf "den militärischen Aspekt" haben. Dieser sei "schon immer das Vorrecht des Generalstabschefs" gewesen. Amtsinhaber Waleri Gerassimow werde seine Arbeit fortsetzen.

Der russische Präsident Putin hat Verteidigungsminister Schoigu entlassen, sein Nachfolger wird Vize-Regierungschef Beloussow. Was dieser Wechsel bedeutet, berichtet Armin Coerper.

Peskow: Beloussow "offener für Innovationen"

"Heute gewinnt auf dem Schlachtfeld derjenige, der offener für Innovationen und deren Umsetzung ist", erklärte Kremlsprecher Peskow Putins Entscheidung für einen Zivilisten an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Beloussow sei nicht nur Zivilbeamter, sondern habe auch viele Jahre erfolgreich in der Politik gearbeitet und Putin in Wirtschaftsfragen beraten.