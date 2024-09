Bidens zum Abschied von UN: Menschen wichtiger als Macht

Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit einem Adolf-Hitler-Vergleich vor der UN-Vollversammlung scharf attackiert. "So wie Hitler vor 70 Jahren durch die Allianz der Menschheit gestoppt wurde, so müssen auch Netanjahu und seine Mörderbande durch die Allianz der Menschheit gestoppt werden", sagte Erdogan in New York.