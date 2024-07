Optionen der Demokraten: Wer, wenn nicht Biden?

Das größte Risiko sei, wenn alles bleibt, wie es ist, sagt der Demokrat Tim Ryan am Morgen bei CNN. Am Abend hat Lloyd Doggett als erster Abgeordnete aus der Deckung gewagt und öffentlich Bidens Rückzug gefordert . Es ist kein bekannter Name, zeigt aber, der Druck auf Joe Biden wächst. Die New York Times und CNN berichten, Biden habe in privaten Gesprächen einen Rückzug nicht ausgeschlossen, sollte es ihm nicht gelingen, die Nation zu überzeugen.