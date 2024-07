Pelosi, Clooney und Obama: Demokraten im Chaos vor Biden-PK

Nachdem sich US-Präsident Joe Biden hartnäckig gegen Zweifel an seiner Kandidatur gewehrt hatte, war es kurz etwas ruhiger geworden. Doch vor seiner Pressekonferenz am Nato-Gipfel in Washington am Abend ist der Druck so hoch wie nie. Bei den Demokraten brodelt es und Bidens Team bekommt es nicht unter Kontrolle.