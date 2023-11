Appell an Kongress: Biden dringt auf weitere Hilfen für Kiew

US-Präsident Biden hat der Ukraine anhaltende Unterstützung versprochen - trotz der vorläufigen Einigung im Haushaltsstreit, die keine weiteren finanziellen Hilfen vorsieht. 02.10.2023 | 0:24 min

Widerstand gegen Ukraine-Hilfen wächst

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat bei seinem Besuch in Washington erneut um Hilfe gebeten. Noch gibt es Unterstützung von den USA, doch der Rückhalt wird schwächer. 22.09.2023 | 1:28 min

Gelder für Kiew aus Übergangsetat gestrichen

Bröckelt die Unterstützung des Westens für Kiew? Es müsse nun "schnellstmöglich eine Runde geben", um über die künftige Unterstützung der Ukraine zu beraten, so FDP-Politikerin Strack-Zimmermann zum Ausgang der Slowakei-Wahl. 01.10.2023 | 6:22 min

Ukrainische Regierung gibt sich zuversichtlich

Auch die ukrainische Regierung äußerte sich zuversichtlich. "Die Unterstützung für die Ukraine bleibt unerschütterlich stark sowohl in der US-Regierung als auch in beiden Parteien, in den Kammern des US-Kongresses und, was am wichtigsten ist, innerhalb der amerikanischen Bevölkerung", erklärte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, am Sonntag. Er betonte, dass die Überbrückungsfinanzierung keine Auswirkung auf die Milliarden Dollar an Unterstützung haben werde, die der US-Kongress bereits zugesagt habe.