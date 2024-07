Immunität für Trump: Biden kritisiert Urteil als gefährlich

Die Entscheidung des Supreme Courts zur Gewährung einer partiellen Immunität für Trump schaffe einen "gefährlichen Präzedenzfall", sagte Biden am Montag (Ortszeit) in einer Rede im Weißen Haus. Aus praktischer Sicht bedeute die Entscheidung mit ziemlicher Sicherheit, "dass es keine Grenzen für das gibt, was ein Präsident tun kann".