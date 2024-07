Joe Biden kündigt Rede an die Nation an

Der 81-Jährige hatte am Sonntag angesichts der Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness in einem Brief an die US-Bürger seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Biden bekundete zugleich seine Unterstützung für Vizepräsidentin Kamala Harris , die anstelle von Biden im November gegen den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump antreten will.