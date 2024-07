Optionen der Demokraten: Was passiert, wenn Biden aussteigt?

Egal, was Joe Biden in den vergangenen Wochen versucht hat, er wird die Frage nach seiner Fitness nach der desaströsen TV-Debatte nicht los. Mehr Wahlkampf, mehr Interviews , Hintergrundgespräche mit Abgeordneten und Spendern: All das reicht nicht, um den Druck aus der eigenen Partei loszuwerden, seinen Platz zu räumen. Im Gegenteil.