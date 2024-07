Wähler zu Bidens Rückzug : "Davor war ich hoffnungslos"

Lange wurde darüber spekuliert und debattiert, nun steht fest: Joe Biden ist nicht weiter der Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl. Dass er am Sonntag seine Kandidatur abgelegt hat, stellt den Wahlkampf in den USA auf den Kopf.

Die Entscheidung kommt spät, könnte aber auf fruchtbaren Boden fallen, denn selten waren beide Präsidentschaftskanidaten in den USA so unbeliebt wie Donald Trump und Joe Biden. Weniger als vier Monate vor der Wahl startet das Rennen komplett neu.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Einige Demokraten zeigen sich erleichtert

Hoffnungslos habe er sich gefühlt, bevor Biden ausgestiegen sei, sagt John. Die Demokraten bräuchten dringend einen kraftvollen Anführer, das habe der US-Präsident weise erkannt. Die neuen Optionen würden ihm Hoffnung geben so John, der Anwalt in Washington ist.

Kritik an Bidens Entscheidung

Unterstützung für Harris als neue Kandidatin

Jacob Schrader ist bei den jungen Republikanern in Iowa . Er sieht in Trump eine Gefahr für demokratische Institutionen und denkt deshalb darüber nach, bei der US-Wahl demokratisch zu wählen. "Der Schaden, den ein demokratischer Präsident anrichten würde, wäre leichter zu beheben als vier weitere Jahre Trump", sagt Schrader.

Junge, linke Wähler wirken desillusioniert

Über den Abend hat sich in den USA die politische Unterstützung für Harris verfestigt. Ob sie am Ende die Kandidatin der Demokraten wird, entscheiden die Delegierten in vier Wochen in Chicago. Bis dahin hat sie Zeit, ihre Vision an das Volk zu verkaufen.