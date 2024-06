Wie Joe Biden Trump besiegen kann: Das Roosevelt-Manöver

Doch die Demokraten könnten jetzt nichts Dümmeres tun, als die gleichen Kurzschlusshandlungen zu begehen wie 1968. Damals hatte Präsident Lyndon B. Johnson die Vorwahl seiner Partei in New Hampshire so deutlich verloren, dass sich ein politisches Schwergewicht, der damalige Senator Robert Kennedy , aus der Deckung wagte und gegen seinen Parteifreund ins Rennen ging.