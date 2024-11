Biden trifft Xi: Worüber die USA und China in Peru sprechen

Bevor Trump im Januar übernimmt, trifft nun ein letztes Mal Joe Biden als US-Präsident auf Chinas Staatschef Xi Jinping . Die beiden treffen sich am Samstagabend am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Perus Hauptstadt Lima. Was ist vom Treffen der Supermächte vor Trumps zweiter Amtszeit zu erwarten? Und um welche Themen geht es? Ein Überblick.