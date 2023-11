Biden zu Nahost: Zwei-Staaten-Lösung wichtiger denn je

US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Ansprache nach der Freilassung erster Geiseln aus der Gewalt der Hamas mit deutlichen Worten das Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt. "Wenn wir in die Zukunft blicken, müssen wir den Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten durchbrechen", sagte Biden am Freitag.

"Wir müssen unsere Entschlossenheit erneuern, diese Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, in der Israelis und Palästinenser eines Tages Seite an Seite (...) mit einem gleichen Maß an Freiheit und Würde leben können", betonte der US-Präsident.