Bill Gates' Autobiografie Source Code: Wie er sich sieht

Gates beschreibt sich als rebellischen Teenager

Bill Gates in seinem Abschlussjahr an der Lakeside High School in Seattle im Jahr 1973.

Trotz seiner Rebellion fand er Halt in zwei Welten: Wandern und Programmieren. "Oberflächlich betrachtet hätte der Unterschied nicht größer sein können. Aber beides fühlte sich an wie ein Abenteuer." Beim Wandern fühlte er sich oft als Schwächster, beim Programmieren wurde er zum Anführer.

Ich fühlte mich in meinem eigenen Kopf am ehesten zu Hause.

In seinen Memoiren gibt sich Gates reflektiert. Begriffe wie "Wunderknabe" oder "paradoxer Tycoon" missfallen ihm. In seinem Fall beruhe sein Erfolg nicht allein auf Talent. Seine Geburt in den reichen USA, als weißer Mann in einer Gesellschaft, die weiße Männer bevorzuge, sei ein entscheidender Faktor gewesen.