Warum sich El Salvador wieder vom Bitcoin abwendet

Die Versprechen waren groß: El Salvador war 2021 das erste Land, das die Kryptowährung Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführte. Im November des gleichen Jahres legte Präsident Nayib Bukele nach und kündigte an, im Osten des Landes am Golf von Fonseca am Pazifischen Ozean eine "Bitcoin City" zu errichten, die mit der Wärmeenergie eines Vulkans betrieben werden sollte.