Mega Schriftzug "Black Lives Matter" in Washington soll weg

Der riesige Schriftzug "Black Lives Matter" auf einer Straße in der Nähe des Weißen Hauses in Washington soll entfernt werden.

Der ikonische "Black Lives Matter"-Schriftzug auf einer Straße in der Nähe des Weißen Hauses soll von Künstlern und Studenten übermalt werden. Die Bürgermeisterin des Hauptstadtbezirks District of Columbia, Muriel Bowser, schlug das auf X vor und schrieb: "Wir können es uns nicht leisten, uns durch sinnlose Einmischungen des Kongresses ablenken zu lassen. Die verheerenden Auswirkungen der Stellenstreichungen auf Bundesebene müssen unser wichtigstes Anliegen sein."

Die New York Times berichtete, dass ein republikanischer Kongressabgeordneter aus Georgia zuvor damit gedroht hatte, dem Bezirk Millionen an Geldern zu streichen, sollte die Schrift nicht entfernt werden. Da die Republikaner in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit haben, könnte die Drohung erhebliche Auswirkungen auf die Stadt haben.