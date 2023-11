Blinkens Mission impossible?

Antony Blinken beim Abflug aus Riad. Quelle: AP

Als sich der amerikanische Außenminister Antony Blinken mit dem katarischen Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani am Freitag in Doha trifft, da begrüßt ihn der Emir wie folgt: " Du warst sehr beschäftigt die Tage. Wir beide waren es." Dann fügt er hinzu: "Weißt Du, ich hoffe wir können etwas tun!"

Hinter diesen Worten steckt ein immenser Druck für beide Männer: Da ist der amerikanische Außenminister, der für Israels Position in der arabischen Welt wirbt - allein das eine Sisyphos-Aufgabe - , der sicherstellen muss, dass die von der Terrororganisation Hamas genommen amerikanischen Geiseln lebend und sicher aus dem Gazastreifen befreit werden, der die wohl 500 bis 600 verbliebenden US-Bürger in Gaza evakuieren muss, bevor Israel seine Bodenoffensive startet.

Blinken war zuvor auch in Israel. Psychologisch und politisch sei dieser Besuch sehr wichtig für das Land, sagt ZDF-Korrespondent Luc Walpot, das Land stehe noch unter Schock und brauche Solidarität. 13.10.2023 | 2:33 min

Katar empfängt erst USA und dann Iran

Und da ist der Emir von Katar, der jüngst auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch war. Sein sunnitisches Emirat hat keine diplomatischen Beziehungen zu Israel, dafür ein gutes Verhältnis zum Iran. In Katars Hauptstadt Doha residiert die politische Führung der Terrororganisation Hamas.

Katar macht allein Israel für den Kriegsausbruch verantwortlich, verweist auf "ständige Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes". Dennoch versteht sich der Emir als Mittler und sucht mit allen Seiten Kontakt.

Die Doppelrolle Katars: Die USA haben ihre größte Militärbasis im Nahen Osten in Katar, aber auch Hamas-Chef Hanija lebe dort, sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Zimmermann. 12.10.2023 | 2:19 min

So empfängt sein Emirat innerhalb von 24 Stunden erst den amerikanischen und dann den iranischen Außenminister. Beiden Ministern gegenüber argumentiert der Emir mit Menschenrechten

Menschen sind Menschen, hier wie da, egal ob Israelis oder Palästinenser. Sie habe alle den gleichen Wert. Emir von Katar

Dem Wunsch des US-Außenministers, die Hamas dafür zu verurteilen, wie brutal die Terroristen mehr als 1.300 Israelis getötet haben, so weit will der Emir dann aber nicht gehen. So wird auch die politische Hamas-Zentrale in Doha geöffnet bleiben, um "zu kommunizieren" und um, so zynisch das für westliche Ohren klingen mag, "Frieden" in die Region zu bringen.

Die Arabische Liga, Ägypten oder Saudi-Arabien könnten eine Vermittlerrolle einnehmen. Golineh Atai sieht keine Hinweise auf eine diplomatische Offensive. 09.10.2023 | 1:19 min

Iran und Hamas arbeiten weiter zusammen

So reiste Blinken Freitagabend ab. Einen Abend später, am Samstag, verkündet dann aus Katar Hamas-Führer Ismail Haniyeh nach einem Treffen mit dem iranischen Außenminister, dass "ihre Zusammenarbeit" weiter geführt werde, um die Ziele der Terrororganisation zu erreichen. Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahain spricht von einem "historischen Erfolg".

Doch auch das Tauziehen amerikanischer Diplomatie scheint am Samstag erfolgreich - zumindest für wenige Stunden. Am Samstagvormittag heißt es, während Antony Blinken in Saudi-Arabien angekommen ist: Die 500 bis 600 US-Bürger, die sich in Gaza aufhalten sollen, können bis zum Nachmittag über den Grenzübergang im ägyptischen Rafah im Süden von Gaza evakuiert werden. Hunderte sammeln sich prompt am Grenzübergang, doch die Grenze bleibt geschlossen.

Aus Kairo heißt es: Erst sollen die Israelis der Lieferung von Hilfen für Gaza , die auf ägyptischer Seite parat stünden, zustimmen; dann kommen die amerikanischen Doppelstaatler frei.

Die USA sind der mächtigste Verbündete Israels. Ein großes Ziel von Biden: die Aussöhnung von Israel und Saudi-Arabien. 11.10.2023 | 11:33 min

Hand in Hand mit dem saudischen Prinzen

Unterdessen ist Antony Blinken nach kurzem Nachmittagsabstecher in die Vereinigten Emirate mit dem saudischen Kronprinzen verabredet. Ihr Verhältnis vertraut, monatelang arbeiteten amerikanische und saudische Diplomaten Hand in Hand an einem historischen Friedensvertrag zwischen Israel und Saudi-Arabien.

Auch diese Bemühungen gelten als einer der Gründe, warum die Hamas Israel angegriffen hat. Der historische Frieden ist nun "on hold", das "zivile Leiden" beenden ist nun erstmal das neue gemeinsames Ziel. Blinken sagt man arbeite an "Schutzräumen in Gaza" und an "Korridoren für humanitäre Hilfe".

Ägypten gegen unkontrollierte Massenflucht aus Gaza

So ist konsequenterweise der vorerst letzte Stopp des Amerikaners Ägypten. Das Land hat enge Verbindungen sowohl zu Israel als auch zur Hamas. Und es hat als einziges Land neben Israel eine Grenze zu Gaza. Die nun benutzt werden könnte, um den von Israel abgeriegelten Gazastreifen mit Hilfsgütern zu versorgen und um westliche Doppelstaatler und verwundete Palästinenser zu evakuieren.

Ägyptens oberste Maxime dürfte bei den Verhandlungen über die Öffnung ihres Grenzübergangs sein: Eine unkontrollierte Massenflucht Zehntausender Palästinenser verhindern und trotzdem zumindest humanitäre Solidarität zeigen. Ob Antony Blinken es schaffen wird, auf den ägyptischen Präsidenten einzuwirken, den bis zur Stunde geschlossenen Grenzübergang Rafah zu öffnen, das wird der Nachmittag zeigen.