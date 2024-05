US-Außenminister Blinken greift in Kiew zur Gitarre

US-Außenminister in Bar : Kiew: Blinken überrascht mit Neil-Young-Hit

15.05.2024 | 00:40 |

Am Morgen war US-Außenminister Blinken überraschend in Kiew gelandet, um über weitere Waffenhilfen zu sprechen. Am Abend griff er in einer Bar - ebenso überraschend - zur Gitarre.