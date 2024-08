Gaza-Krieg: Blinken reist ohne Abkommen aus Nahost ab

Nach Gesprächen in Ägypten und Katar - beide Länder treten wie die USA in dem Konflikt als Vermittler auf - sagte Blinken, richte sich der Fokus nun darauf, alles zu tun, was möglich sei, "um die Hamas an Bord zu holen". Israel hatte laut Blinken die amerikanischen Vorschläge zuvor akzeptiert