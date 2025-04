Blockade von Gaza-Hilfen: Berlin, Paris und London mahnen Israel

Die palästinensische Zivilbevölkerung - darunter eine Million Kinder - sei akut von Hunger, Krankheitsepidemien und Tod bedroht, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder.

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben die Blockade von Hilfslieferungen für den Gazastreifen durch Israel in scharfen Worten kritisiert. "Die israelische Entscheidung, den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza zu blockieren, ist untragbar", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die israelische Armee will etwa 30 Prozent des Gazastreifens in eine dauerhafte Pufferzone umwandeln. Die Truppen sollen dort unbefristet bleiben, so Verteidigungsminister Katz.

