Nächtlicher Kurzeinsatz: Israelische Bodentruppen in Gaza

Die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas halten an. Zwischenzeitlich hatten israelische Bodentruppen den Gazastreifen betreten. Die Bedeutung des Manövers – unklar. 26.10.2023 | 1:29 min

Das israelische Militär hat in der Nacht zu Donnerstag einige Bodentruppen in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz aber bereits wieder beendet. Es seien dabei in der Nacht "zahlreiche Terroristen, terroristische Infrastruktur und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen" aufgespürt und angegriffen worden, bevor die Soldaten sich wieder zurückgezogen hätten. Das teilte das Militär am Donnerstagmorgen mit.