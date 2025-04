Börse: Was Anleger von ETFs und Co. jetzt wissen müssen  

Nichts sei von der Panik verschont geblieben, sagt Finanzexperte Sulilatu. ETF-Sparern rät er dennoch, an ihrem Plan festzuhalten. Das Interview in voller Länge im Video.

Finanzexperte und "Finanztip"-Chefredakteur Sulilatu rät ETF-Sparern vom Verkauf ihrer Aktien ab. Wieso und weshalb Anleger zudem bei Investments in Kryptowährungen wie Bitcoin vorsichtig sein sollten, erklärt er bei ZDFheute live.

… ETFs und Aktien-Investments

Trotz massiver Kursstürze rät Finanzexperte Sulilatu Anlegern dazu, ihre ETF-Fonds zu behalten und nicht auf den "Verkaufen-Button" zu drücken. Denn nur wer verkaufe, verliere tatsächlich Geld. Verluste sollten in ETF-Sparpläne einkalkuliert werden:

20 Prozent: Das ist in den langfristigen Plan eines ETFs, wenn ich in Aktien-ETFs investiere, definitiv mit eingebaut.

Wichtig sei, auf lange Sicht zu denken. ETFs lieferten Rendite, die "deutlich oberhalb der Inflation" lägen. Es brauche die "nötige Geduld und Ruhe", um Einbußen auszusetzen. Da man bei ETFs breit gestreut in die Weltwirtschaft investiere, sei das Risiko, wirklich Geld zu verlieren, gering.

In der derzeitigen Lage sei es wichtig, nicht ständig im eigenen Depot nach den Verlusten zu gucken. Das sei zwar schwierig, aber notwendig. Auch Sulilatu gibt an, heute noch nicht in das eigene Depot gesehen zu haben.