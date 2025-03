Seit Ende des Bosnienkrieges 1995 ist das Land in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die Föderation Bosnien und Herzegowina, in der hauptsächlich bosnische Kroaten und Bosniaken leben, aufgeteilt. Die beiden Landesteile sind halbautonom vom Zentralstaat. Ein Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen soll die Einhaltung des Friedensvertrages, der auch die bosnische Verfassung ist, sicherstellen. Derzeit hat der deutsche CSU-Politiker Christian Schmidt das Amt inne.

Internationale Gemeinschaft sorgt sich

Angesichts der Lage kündigte die EU-Militärmission Eufor eine "vorübergehende Verstärkung" ihrer Kräfte vor Ort an. Dabei handele es sich um eine "proaktive Maßnahme, die darauf abzielt, Bosnien und Herzegowina im Interesse aller seiner Bürger zu unterstützen", erklärte sie. Aktuell sind rund 1.500 Soldatinnen und Soldaten aus 24 Ländern an der Mission beteiligt. Nach Angaben der Bundeswehr sind darunter bis zu 50 Deutsche.

Bisher keine eindeutige Antwort von EU und Nato

Die Nato kündigte an, dass Generalsekretär Mark Rutte am Montag nach Sarajevo reisen werde. Die EU-Delegation im Land rief zu einer Deeskalation auf.

Sowohl EU als auch die Nato hätten in der derzeitigen Situation überhaupt kein Interesse an einem Konflikt im Westbalkan, sagt Politikwissenschaftler Dzihic. Die Antworten von Rubio und der EU seien "unmissverständlich und es läuft darauf hinaus, dass man dieses gefährliche politische Spiel nicht mehr dulden möchte". Konkrete Maßnahmen wurden noch nicht ankündigt.

Srebrenica Memorial Center vorerst geschlossen

Für Teile der Bevölkerung vor Ort bleibt insbesondere in der Republika Srpska die Sorge vor einer erneuten Eskalation. Das Srebrenica Memorial Center zum Gedenken an den Völkermord von Srebrenica im Jahr 1995 kündigte auf X an, dass es aufgrund der Sicherheitslage bis auf weiteres geschlossen bleibe. Es befindet sich in der Republika Srpska.