Am Donnerstag kommen die EU-Staaten zu einem Sondergipfel zusammen, zu dem auch Selenskyj eingeladen ist. Der britische Premierminister Starmer und der französische Präsident Macron hatten am Wochenende eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine als Schritt zu einem möglichen Friedensabkommen vorgeschlagen. Ihr Friedensplan sieht als erste Deeskalationsmaßnahme eine "Waffenruhe in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur" vor, wie Macron der französischen Zeitung "Le Figaro" sagte.