Polizei verhindert Brandanschlag auf Synagoge in Frankreich

Die französische Polizei hat einen bewaffneten Mann getötet, der versucht hatte, eine Synagoge in Brand zu setzen.

In Frankreich hat ein erneuter mutmaßlich antisemitischer Anschlag für Erschütterung gesorgt: Die Polizei im nordfranzösischen Rouen verhinderte am Freitagmorgen nach Behördenangaben einen Brandanschlag auf eine Synagoge und erschoss den bewaffneten Tatverdächtigen.

Der Mann habe offensichtlich versucht, die Synagoge in Brand zu setzen und sei von den Einsatzkräften getötet worden, schrieb Innenminister Gérald Darmanin im Onlinedienst X. Rouens Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol sprach vor Ort von "Entsetzen" und "absolutem Schock".

Mann war offenbar mit Messer und Eisenstange bewaffnet

Die Beamten seien am Morgen wegen einer "Rauchentwicklung in der Nähe der Synagoge" in Rouens historischem Zentrum alarmiert worden, hieß es aus Polizeikreisen. "Der Mann war mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet", sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann habe sich den Polizisten genähert, die das Feuer eröffnet und ihn getötet hätten. Seine Identität konnte demnach zunächst nicht festgestellt werden.