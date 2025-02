Es ist kurz vor acht und der erste Schultag nach den Ferien in Brasilien . Die 14-jährige Gaia Rodrigues betritt den Schulhof des Colégios Sagrado Coraçao Maria in Rio de Janeiro und stellt sich zu ihren Freundinnen. Nach und nach treffen immer mehr Kinder und Jugendliche in blau-weißen Schuluniformen ein, niemand von ihnen hält ein Handy in der Hand. Dafür gibt es einen Grund: das neue Handyverbot. Wie gut funktioniert es?