Es lag ein Hauch von Déjà-Vu in der Luft heute in London. Alle jene, die es vermisst haben sollten, das Verhandeln bis in die frühen Morgenstunden und das Geschrei der Brexit-befürwortenden Presse, sind nun - neun Jahre nach dem Referendum zum EU-Austritt und knapp fünf Jahre nach dem offiziellen Inkrafttreten ebendieses Brexit - endlich wieder auf ihre Kosten gekommen.