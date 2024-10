Brics-Gipfel: "Größe ist nicht gleich Macht"

Macht entscheidet sich auch über Währung

Größe sei nicht gleich Macht, so der Wirtschaftsexperte. Zur Macht würden mehrere Aspekte gehören, zum Beispiel, ob die Brics-Staaten eine gemeinsame Handelspolitik beispielsweise gegenüber Nichtmitgliedern hätten und ob sie über eine dominante Währung verfügten, eine Währung, an der niemand vorbeikomme. Beides habe die Brics-Gruppe nicht. Es sehe auch nicht so aus, als ob es in Zukunft dazu komme.