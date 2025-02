In Brüssel haben wohl die meisten sehr genau auf die deutsche Wahl geschaut - und auch etwas ungeduldig darauf gewartet. Denn Deutschland ist nun schon länger als Führungsnation ausgefallen - spätestens seit die Ampel-Koalition zerbrochen ist. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kommentierte das Ergebnis am Montagmorgen so: "Das deutsche Volk hat seine Entscheidung gefällt. Jetzt muss eine Regierung gebildet werden . So schnell wie möglich."