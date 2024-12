Regierung aufgelöst : Militärjunta in Burkina Faso feuert Premier

07.12.2024 | 01:54 |

Die Militärjunta in Burkina Faso hat den Regierungschef entlassen. Seit einem Putsch 2022 regiert das Militär in dem Sahel-Staat, in dem auch islamistische Gruppen aktiv sind.