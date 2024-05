Charkiw: Russland will Pufferzone in der Region errichten

Analyse

Ukraine evakuiert Bevölkerung : Charkiw: Russland will Pufferzone errichten

von Christian Mölling und András Rácz 19.05.2024 | 14:59 |

Die Stadt Charkiw bleibt weiterhin stark umkämpft, offenbar will Russland eine Pufferzone in der Region errichten. Währenddessen greift die Ukraine Militärziele auf der Krim an.