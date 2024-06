Ukraine im dritten Kriegsjahr: Wie der Alltag in Charkiw ist

Ukraine im dritten Kriegsjahr : Alltag in Charkiw: Der Front bedrohlich nah

von Jenifer Girke, Charkiw 21.06.2024 | 10:43 |

Bedrohlich nah an Russland und ständig im Visier. Nicht aufgeben, weitermachen - das können die Menschen in Charkiw am besten gemeinsam. Ein Blick in ihren Alltag.