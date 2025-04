In der Atacamawüste wird eine neue Sternwarte gebaut. Die Bedinungen für Astronomen sind perfekt: Es gibt keine Lichtverschmutzung - bis jetzt.

In der Atacamawüste im Norden Chiles liegt der Berg Cerro Paranal. Auf 2.635 Metern Höhe ist die Atmosphäre dünn, die Luft ist klar und trocken, die Windströme sind gering. Die große Entfernung der Wüste zu Städten sorgt außerdem für eine geringe Lichtverschmutzung.

Optimale Bedingungen für die Astronomie: Sie haben dazu geführt, dass verschiedene Forschungseinrichtungen - unter anderem die europäische Südsternwarte ESO (European Southern Observatory) - Teleskope in die Wüste gebaut haben. Doch die hervorragenden Konditionen könnten sich durch ein geplantes Bauprojekt nun ändern.

Grüner Wasserstoff stört Forschung

Das Energieunternehmen AES Andes plant den Bau eines Megaprojektes zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak, und das nur wenige Kilometer von der Sternwarte entfernt. Chile will weltweit führend im Export von grünem Wasserstoff werden - also Wasserstoff, der unter Einsatz Erneuerbarer Energien aus Wasser gewonnen wird.

Dass die grüne, also umweltfreundliche, Energie in der Nähe der Sternwarte erzeugt werden soll, bringt Probleme für die Forschung der Astronomen mit sich, wie eine Analyse der ESO verdeutlicht. Mehr Lichtverschmutzung, Bodenvibration, Staub und Luftströme - der geplante Bau und der anschließende Betrieb gefährdet alles, was momentan zu den optimalen Bedingungen des Standorts gehört.