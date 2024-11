Endlose Weiten mit viel Wind gibt es in Patagonien im Süden Chiles. Eine Windkraftanlage kann dort dreimal so viel Strom erzeugen wie in Deutschland . Und Chile hat ehrgeizige Pläne: Grüner Wasserstoff soll in großen Mengen produziert werden, denn nur so lohnt die aufwendige und teure Herstellung. Das Land drängt auf den Weltmarkt.