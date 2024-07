Autonomes Fahren: China entwickelt Robotaxis mit Strategie

In Europa und vor allem in den USA werden ebenfalls Robotaxis entwickelt und getestet. In den USA führen Waymo von Google und Cruise von General Motors den Markt an. Anders als in China gibt es dort aber noch keinen einheitlichen Rechtsrahmen für den Betrieb. Und nach heftiger Kritik nach einem Unfall musste Cruise sein Angebot kürzlich vorerst einstellen. Waymo testet eine Flotte von Robotaxis in San Francisco und Los Angeles.