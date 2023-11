Was steckt hinter Chinas Bevölkerungsschwund?

Obwohl die Ein-Kind-Politik seit einigen Jahren aufgehoben wurde, wollen viele Chinesen nicht mehr als ein Kind bekommen. Ein großes Problem für die Wirtschaft Chinas. 20.09.2023 | 6:19 min

Die kleine Tuantuan bekommt von ihren Eltern alles, was ihr Herz begehrt: Bücher, Spielzeug, zwei Haustiere. Im Kindergarten lernt die Zweijährige bereits Englisch. Die Weichen für eine Karriere sollen möglichst früh gestellt werden. So wurde auch Mama Wang Shaolu erzogen. Ihre Eltern steckten ihr ganzes Vermögen in ihre Erziehung, ermöglichten ihr sogar ein Studium im Ausland.