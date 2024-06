China und EU wollen über Strafzölle für E-Autos verhandeln

Ein Sprecher der EU-Kommission bezeichnete das Gespräch beider Parteien als "offen und konstruktiv". Vonseiten der EU sei betont worden, dass ein Verhandlungsergebnis in jedem Fall wirksam gegen schädliche Subventionierungen sein müsse. In den kommenden Wochen werde auf allen Ebenen weiter verhandelt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte am Abend: