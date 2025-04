Chinesisches High-Tech dominiert weltweit. Sei es KI, Robotik, oder Elektromobilität – in unzähligen Zukunftstechnologien ist die Volksrepublik führend oder hat einen Vorsprung.

China investiert wie kaum ein anderes Land in die Weiterentwicklung von Robotern. Humanoide Maschinen mit KI aus chinesischer Produktion könnten bald den Weltmarkt dominieren.

Umbau zum Hightech-Giganten seit Jahren geplant

Chinas rasanter Aufstieg Richtung Hightech-Supermacht war von der Staatsführung genau geplant. Vor zehn Jahren, im März 2015, verabschiedete der Nationale Volkskongress in Peking, Chinas Scheinparlament, das Programm "Made in China 2025". Die ehemalige "Werkbank der Welt" sollte umgebaut werden zu einem modernen Industrieland.

Vorgegebenes Ziel war es, in zehn Schlüsselindustrien Weltmarktführer zu werden. Von den minutiös aufgelisteten gut 250 Einzelzielen sind laut chinesischen Medien heute bereits 86 Prozent erfüllt.

Verkauf von E-Autos boomt

Vorgabe von "Made in China" war es etwa, bis 2025 jedes Jahr drei Millionen Elektro-Autos und Hybride zu verkaufen. Das Ziel wurde übererfüllt. Die chinesischen Autobauer verkauften im vergangenen Jahr mehr als 12 Millionen Fahrzeuge. Allein BYD schaffte vier Millionen Stück. Der chinesische Konzern bietet E-Autos innerhalb Chinas schon ab umgerechnet 8.000 Euro an.

Robotik: Vom Chip bis zum Design aus China

Auch Robotik-Firmen schießen in China gerade wie Pilze aus dem Boden - mit staatlicher Förderung wie Subventionen, Steuervorteilen und günstigen Krediten. Die Industriepolitik ist ähnlich wie bei Solarpaneelen oder E-Autos: Überinvestition, Überproduktion, Überkapazitäten. So können Produkte zu günstigen Dumping-Preisen auf dem Weltmarkt verkauft werden.

"In China können wir die gesamte inländische Wertschöpfungskette - von der Chip-Herstellung über das Modul-Design bis hin zu Software und Algorithmen - abdecken", erklärt der Gründer des Robotik-Unternehmens EncoSmart Technology in Peking den Standortvorteil.

Die Unternehmen in China arbeiten bei Innovationen und bei der Produktion im Vergleich zu ausländischen viel effizienter zusammen. Das ist ein großer Vorteil.

