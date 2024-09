Klimaprojekte in China - "Gravierende Ungereimtheiten"

In dem Brief heißt es weiter: Nur ein Projektträger "aus dem arabischen Raum" wollte die Zertifikate nutzen. "In diesem Fall hat das UBA die Ausstellung von UER-Zertifikaten dennoch untersagt", schreibt der UBA-Chef in seinem Brief. Nach Informationen von ZDF frontal handelt es sich dabei um das Unternehmen Gulf Organisation for Research and Development (GORD) aus Katar , das Projektträger von gleich mehreren chinesischen UER-Projekten ist. GORD ließ Nachfragen unbeantwortet.