"Wir werden ein erstaunliches Level an Kontinuität erleben", analysiert Jacob Gunter vom Mercator-Institut für China-Studien. Trotz - oder vielleicht sogar gerade wegen - der großen internen und externen Herausforderungen: der Wirtschaftskrise im eigenen Land sowie den Handelsstreitigkeiten mit den USA . Gunter geht davon aus, dass das anvisierte jährliche Wachstumsziel der Volksrepublik wohl wieder bei etwa fünf Prozent liegen und sich auch das Militärbudget abermals um etwa sieben Prozent erhöhen werde. Zentrale Themen sollten, wie schon im vergangenen Jahr, das Ankurbeln des inländischen Konsums sowie die Förderung von Innovationen in Technologie und Wissenschaft sein. Die Themen Künstliche Intelligenz und Robotik dürften in diesem Jahr eine große Rolle spielen.