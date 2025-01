China überlegt Tiktok-Verkauf an Musk - Aus in den USA droht

Drohendes Aus in den USA : Bericht: China erwägt TikTok-Verkauf an Musk

14.01.2025 | 10:43 |

China denkt einem Bericht zufolge darüber nach, das US-Geschäft von TikTok an Elon Musk zu verkaufen. Der Video-App droht in den USA das Aus, wenn es in chinesischer Hand bleibt.