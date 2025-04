"Das ist unmöglich", sagt Ex- VW -Boss Herbert Diess. Er schaut auf eine vierstöckige Pyramide aus Champagner-Gläsern, die auf der Motorhaube eines Autos aufgebaut wird. Damit geht es auf eine Teststrecke mit Bremsschwellen. Die hydraulische Federung gleicht aus, die Champagner-Gläser bleiben heil. Das Pikante: Diess sitzt neben dem CEO des chinesischen E-Auto-Herstellers Nio, in einer Limousine.

Automesse in Shanghai: Kann Deutschland noch aufholen?

Bei der wichtigsten Automesse der Welt Auto Shanghai, die diese Woche in der größten Stadt Chinas ihre Tore öffnet, wird es um die Frage gehen, ob deutsche Autobauer die Chinesischen in Sachen E-Autos noch einholen können: Ladestation-Infrastruktur, super schneller Batterie-Austausch und Preis-Kampf.

1. Robotaxi in Wuhan: Auto ohne Fahrer

Was nach Traum (oder Albtraum) klingt, ist in Wuhan in Zentral-China längst Realität. Jeder kann mit dem sogenannten "Robotaxi" zur Arbeit fahren, sofern die Strecke in der definierten Test-Zone der Stadt liegt.