"Strenge Warnung": China hält Militärübungen vor Taiwan ab

Der Machtkampf im Indopazifik hält an: China erhebt Ansprüche auf Gebiete und droht Taiwan. Die USA und westliche Nationen versuchen, Chinas Macht in der Region einzudämmen. 04.06.2023 | 1:33 min

Video von chinesischem Militär zeigt Kampfjets

Ein vom chinesischen Militär veröffentlichtes Video in den Onlinenetzwerken zeigte Soldaten in Uniform, die durch eine Militäreinrichtung rennen. Außerdem waren Kampfjets zu sehen, die zu Musik im Stil eines Actionfilms über den Wolken fliegen.

China hat einen Plan für das 21. Jahrhundert: Zum ersten Mal formuliert die Staatsführung den Anspruch auf den Status einer globalen Großmacht mit einer globalen Militärstrategie. 28.09.2020 | 58:42 min

Vizepräsident von Taiwan machte Reisestopps in den USA

Zuvor hatte sich China verärgert darüber gezeigt, dass der taiwanische Vizepräsident Lai kürzlich auf seiner Reise nach Paraguay Zwischenstopps in New York und San Francisco eingelegt hatte. Peking bezeichnete Lai am Samstag als "Unruhestifter" und kündigte an, "entschlossene Maßnahmen zum Schutz der nationalen Souveränität und territorialen Integrität" zu ergreifen.