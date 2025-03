Nicht nur Donald Trump , auch Xi Jinping arbeitet seit Jahren an einer neuen Weltordnung, in der die Volksrepublik den Ton angibt. Peking bietet sich als Alternative zu Washington an. In München ein verlockendes Angebot an Europa: chinesische Friedenstruppen für die Ukraine und Hilfe für den Wiederaufbau. Peking versucht, in die Lücken vorzustoßen, die die USA reißen. Wang Huiyao berät Chinas Staatsführung und sagt: