Ukraine-Krieg: Warum ein Sieg Russlands China helfen würde

Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War schlägt dagegen Alarm: Würde der Westen die Ukraine im Stich lassen, hätte das demnach verheerende Folgen. Bei einem Sieg Russlands müssten die USA Truppen und Tarnkappen-Bomber aus dem Indopazifik abziehen, um sie in Osteuropa zu stationieren.